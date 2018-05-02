Eğitim Teknolojileri Zirvesi sona erdi

Bu yıl 5. kez düzenlenen Eğitim Teknolojileri Zirvesi Vizyon Koleji Sponsorluğunda Radisson Blu Hotel'de gerçekleşti.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 12:34

Etkinlikte yurt içi ve yırt dışından birbirinden değerli katılımcıların sunum, panel, söyleşi ve özel oturumlarıyla çok geniş içerik yelpazesi katılımcılarla buluştu.

Eğitim Teknolojileri Zirvesi, YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve Vizyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Özbek'in yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.

Vizyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Özbek teknolojik gelişmelerin öğretmenlerin yerine asla geçemeyeceğini ifade ettiği konuşmasında “ Teknolojiden öğrencilerin insani becerilerini artırmak için zaman kazanmak adına yararlanıyoruz. Öğretmenlerin değeri teknoloji ile azalmayacaktır. Robotlar ve teknoloji geliştikçe insanın değeri artacak, çocukların kalbine insani dokunuşlar yapan, onların kalbini fetheden öğretmenlerin kıymeti artacaktır “ dedi



Programın en çok ilgi gören bölümlerinden biri de HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede moderatörlüğünde gerçekleşen "Eğitim Teknolojilerinin Geleceği " konulu paneli oldu. Panelistler Vizyon Koleji CEO'su Cem Arıtuluk, Microsoft Eğitim Departmanı Türkiye Direktörü Dr. Anıl Çekiç, İntel Türkiye Genel Müdürü Yalım Eriştiren ve Turkcell CIO'su Serkan Öztürk’ün oldu

Vizyon Koleji CEO’su Cem Arıtuluk neden eğitim Teknolojilerinin kullanılması gerektiği üzerinde durmanın nasıl kullanılması gerektiğininden çok daha önemli olduğunu belirtiği konuşmasında “ Eğitim teknolojileri sayesinde öğretmenlerimizin üzerindeki bürokrasi içeren robotik iş yükünü alıyoruz. Bu sınıfta öğretmenlerimize koçluk yapabilmek için ve en önemlisi öğrencilerin kalplerine dokunabilmeleri için onlara zaman tanıyor. Bu öğrencilerimizin gerçekten fark ve yeni geleceğin dünyasına hazır, başarılı bireyler haline gelmelerini sağlıyor” dedi.

ETZ 2018'in öğleden sonraki programı sunum, panel, söyleşilerin olduğu paralel oturumlarla devam etti. Vizyon Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Arif Kazancı "Eğitimde Teknolojik Dönüşümün Kodları" konulu sunumunu gerçekleştirdi.



Teknolojinin ve internetin son hızla şekillendirdiği günümüz dünyası için eğitimde teknolojiyi doğru konumlandırmak çabasında olan eğitim paydaşları, Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde değişik bakış açıları ve yeni gelişmeler ışığında görüşlerini paylaştı.