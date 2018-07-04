Eğer sizde kahvaltıda simit tüketiyorsanız dikkat!

Pek çok besinin faydaları saymakla bitmiyor ancak ne yazık ki bu besinlerin faydası olduğu kadar miktarı kaçtığında zararları da ortaya çıkabiliyor.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 16:29

Zerdeçal, kefir, keten tohumu, D vitamini ve susamı her zaman kişiler için olan faydası saymakla bitmeyen besinler olarak tanınır. Ancak bu besinlerin zararlı olabileceği hiç aklınıza geldi mi? Fazla D vitaminin tıpkı eksik olduğunda ortaya çıktığı gibi kemiklerde zayıflık meydana getirdiğini biliyor muydunuz? Susamın tansiyonu fırlatıp, baş döndürdüğü... Peki metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahip kerin kilo yapma özelliği olduğunu biliyor muydunuz?

Bal 1 yaş altı için tehlikeli

Doğal mucizevi bir besin olarak adlandırılan bal, pek çok hastalığın tedavisinde ciddi rol oynamaktadır. Ancak 1 yaş altı bebeklerin bal tüketmesi asla önerilmemektedir. Çünkü arıların bal yapmak için topladıkları botulizm bakteri sporlarını farkında olmadan bal yapımında kullanırlar bu durum yetişkinler için bir sorun teşkil etmese de 1 yaş altı bebeklerin sindirim sistemleri yeteri kadar gelişmediğinde zehirlenmeye kadar varan sonuçlar meydana gelebilir.

Susam’a da dikkat

A, C ve E vitaminleri açısından zengin olan susam, özellikle diyabet ve anemi hastalarında sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak susam yağ içeren bir besin olması nedeniyle kilo almaya neden olur. Aynı zamanda alerjiye yatkın ciltlerde ise kızarıklık, baş dönmesi ve tansiyon gibi sorunlara neden olabilmektedir.

Her sabah yumurta yenir mi?

Belli oranda kolesterol vücut için olmazsa olmazdır. Ancak her şey gibi bir oran tutturulmadan alınan kolesterol son derece zararlıdır. Kanda dolaşan kolesterol miktarı arttıkça damar sağlığı da artmaktadır. Uzun yıllar yumurtanın kolesterolü artırmaya yönelik ciddi bir etkisi olduğu tartışıldı ancak son yapılan araştırmalara göre ise bu durumun bir gerçekliğinin olmadığını kolesterolü yükseltmek üzerinde bir etkisinin olmadığı ortaya çıktı.