Eğer sizde ellerini böyle kurutuyorsanız...

Lüks umumi tuvaletlerde bulunan el kurutma makineleri ne kadar sağlıklı ve ne kadar hijyenik?

Güncellenme 24 Mayıs 2018 13:11

Modern tuvaletlerde yerini alan lüks el kurutma makineleri, kağıt havlular yerine sıkça tercih edilir oldu. Bunun daha hijyenik olduğu akıllara gelebilir ancak ne yazık ki araştırmalara göre bu yöntemin son derece mikrop yayan bir kurutma işlemi olduğu ortaya çıktı.

1300 kat fazla mikrop

araştırma sonuçlarına göre sıcak hava ile kurutma işlemi yapan makinelerin kağıt havlulara göre 1300 kat daha fazla mikrop yaydığı ortaya çıktı.

Araştırma sırasında katılımcılara ellerinde eldiven bulunan ellerini MS2 adlı zararı olmayan virüsle dolu solüsyonun içerisine sokmaları istendi. Hızlı bir silkmeden sonra ellerini 3 yöntem ile kurulamaları istendi.

Jet kurutucu

Kağıt havlular

Geleneksek el kurutma makinesi

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra kurutma yöntemlerinden farklı uzaklıklara yerleştirilmiş petri kutular ve havadan numuneler alındı. Hava ile birlikte yüzey analizlerinden sonra jet kurutucuların diğer yöntemlere oranla daha uzak mesafelere daha fazla mikrop yaydıkları ortaya çıktı.

2014 yılında yapılan benzer bir araştırma sonuçlarında da jet el kurutma makinelerinin çevresindeki uçuşan mikrop sayısının kağıt havluya oranla 27 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştı.

Son olarak sürekli el antiseptiği ve ıslak mendil kullananlardan olmayı da seçebilir veya girdiğini tuvaletin imkanlarına göre olan kurutma makine ise mikroplardan kurtulmanın yollarını da seçebilirsiniz. Sağlık açısından bir medikal sorun olmadığı sürece bu durum günlük hayatı çok da etkileyecek bir durum değildir.