Eğer çocuğunuz parmağınızı emiyorsa...

Uzmanlar, parmak emme alışkanlığının üst ön dişlerinin yeterli örtmediği için oluşuyor. Bu sorun çocukluk döneminde üstesinden gelinmelidir.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 11:30

Uzun süre devam eden parmak emme alışkanlığı üst ve alt ön dişlerin yeteri kadar örtmeme gibi sorunun ortaya çıkmasına neden oluyor. Tüm bunlara bağlı olarak üst çenede daralma ve dişlerde çarpıklaşma meydana geliyor. Ağızda sorun olabileceği gibi parmaklarda da şekil bozuklukları meydana geliyor.

Erken yaşta tedavi önemli

Uzmanlar erken yaşta tedavi edilmeyen parmak emme alışkanlığı ile ilgili olarak, "Eğer karışık dişlenme döneminde, yani daimi ve süt dişlerinin ağızda beraber bulunduğu dönemde, bu alışkanlık terk edilirse, ortaya çıkan bozukluklar kendiliğinden düzelebilir. Aksi durumda, kalıcı hale gelir ve düzelme ancak ortodonti tedavi ile sağlanabilir. Hatta erken dönemde tedavi uygulanmazsa, çene ilişkilerinin düzeltilmesi için erişkin yaşta cerrahi işlem dahi gerekebilir" açıklamasında bulundu.

Sorun nasıl giderilir?

Parmak emme alışkanlığı çocuklarda erken yaşta bırakılması gerekir aksi takdirde ilerleyen dönemlerde ortodonti uzmana görünmekte fayda olacaktır. Duygusal ihtiyaçları da parmak emme sorununu tetiklemektedir. Buna bağlı olarak bir pedagog veya psikologdan da destek almak gerekmektedir. Bu alışkanlıkta en önemli nokta sorunun erken tedavisidir. İlerleyen dönemlerde tedavi süresi uzayıp, yüksek maliyetli sonuçlar ortaya çıkarır.