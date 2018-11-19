Ege'de can pazarı! Sahil güvenlik harekete geçti

Sabah saatlerinde Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gelen ihbar üzerine 40 kişilik göçmen grubunu kurtarma çalışması başlatıldı.

Güncellenme 19 Kasım 2018 08:45

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi’nde bulunan Yumurta Ada’da mahsur kalan ve 40 kişi olduğu tahmin edilen göçmen gurubu için operasyon yaptı.

İhbar geldi

Gelen bilgiye göre, bu sabah ALO 158 ihbar hattını arayan bir göçmen, bir adada 40 kişilik grup halinde mahsur kaldıklarını ifade ederek yardım talebinde bulundu.

2 helikopter ve bir bot arama çalışmalarına başladı

Gelen ihbar üzerine bu kişilerin yerini tespit çalışmaları yapıldı. Araştırma sonrası ihbarın Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurtalık Ada’dan geldiği tespiti yapılırken, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.