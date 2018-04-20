Efsane değil, gerçek! Nuh'un Gemisi oradaymış

Belgesel yapımcısı Sertesen, 23 yıllık bir çalışma yaptığını Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının Ağrı'nda olduğunu söyledi.

Güncellenme 20 Nisan 2018 11:14

Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde olduğunu iddia eden Belgesel film yapımcısı Cem Sertesen, haftalar süren çalışmanın sonunda alınan yer altı radar görüntülerinde gemi gövdesi görüldüğü ve bunun bütün çıplaklığıyla kanıtlandığını söyledi.

Öğrencilere bilgi verildi

Sertesen ve Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Erkan Kösedağ ve Cem Sertesen, Doğubayazıt'a bağlı Telçeker köyü sınırlarında yer alan Nuh'un Gemisi'nin iziyle ilgili öğrencilere bilgiler verdi.

Dünya bunu kabul ediyor

Sertesen, Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının Doğubayazıt'ta olduğunu, insanlık tarihinin en büyük efsanesi olan Nuh'un Gemisi ile sadece kendilerinin değil, dünyanın dört bir yanından insanların ilgilendiğini, tüm dünyanın Nuh'un Gemisi'nin Türkiye'de olduğunu kabul ettiğini, bulunduğu yerin ise Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olduğunu söyledi.

23 yıldır araştırma yapmış

23 yıllık bir araştırma yapan Sertesen, Nuh'un Gemisi ile ilgili bir belgesel çektirdiğini, film yayınlandığında ülke turizmine dünya çapında katkı sağlayacağını söyledi.

Belgesel çekmeye karar vermiş

1995 yılında kalıntılar gördüğümü belirten Sertesen, dünyanın dikkatini çekmek için bir belgesel çekmeye karar verdiğini, Nuh'un Gemisi'ni İlhan Durupınar'ın keşfettiğini, Ara Güler'in ilk fotoğraflarını çektiğini, 1985 yılında Doç. Dr. Salih Bayraktutan'ın ilk bilimsel araştırmayı yaptığını söyledi.

Rapor yetkililere sunulmuş

Sertesen, haftalar süren çalışmanın sonunda alınan yer altı radar görüntülerinde gemi gövdesi görüldüğünü, bunun bütün çıplaklığıyla kanıtlandığını, konuyla ilgili hazırlanan raporun dönemin başbakanlığına verildiğini, raporun final cümlesinde geçen yazının İngilizce olduğunu, bunun bir gemi oluşum izi olduğunu, gövdeyi gördüklerini, bir an önce bölgede arkeolojik çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi.