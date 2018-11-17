Efsane başkan Süleyman Seba hakkında bomba iddia! MİT'çi miydi?

Gazeteci Murat Yetkin, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ve vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı olayına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 17 Kasım 2018 12:44

Gazeteci Murat Yetkin, ‘Meraklısı İçin Casuslar Kitabı’nı yazdı.

Hürriyet'e konuşan Yetkin, Beşiktaş’ın efsanevi başkanı Süleyman Seba’nın MİT’teki yöneticiliğini ve Kaşıkçı cinayetine ilişkin ilginç detayları paylaştı.

Süleyman Seba’nın MİT’teki görevi neydi?

Efsane başkan “Süleyman Seba’nın MİT’teki görevi neydi?" sorusuna cevap veren Yetkin, Seba’nın MİT’çi olduğunun bir sır olmadığını, merak edenlerin kitaptan okuyabileceğini, Mahir Kaynak’ın 12 Mart’ın en önemli isimlerinden biri olduğunu, bir cunta faaliyetinin içine MİT tarafından yerleştirildiğini, yıllarca dışarıya bilgi taşıdığını, asla yakalanmadığını, ilginç olanın ise kendi teşkilatı tarafından deşifre edilmesi olduğunu söyledi.

MiT binasına istediğinde girip-çıkamazlar

Her ajanın bir vaka, bir de değerlendirme ya da dosya subayı/görevlisi denilen irtibatları olduğuna dikkati çeken Yetkin, ajanların her gün MİT binasına girip çıkmadığını, böyle bir durumda ikinci gün gün açığa çıkacağını, irtibatı sağlayan, özel ayarlanan buluşmalar aracılığıyla o vaka subayı olduğunu, ajanların bilgi verip, yeni talimat alacağını, Mahir Kaynak’ın uzun süre vaka subaylığını yapan kişinin de Süleyman Seba olduğunu, Seba’nın 12 Mart’ın perde arkasında bugüne kadar hiç adı duyulmamış kişilerden biri olduğunu ifade etti.

Seba MİT’e ne zaman alındı?

Süleyman Seba'nın MİT’e 1954’te alındığını belirten Yetkin, aynı yıl Beşiktaş’ta futbol oynamayı bıraktığını, Avcıoğlu-Madanoğlu örgütü içine yerleştirilen Kaynak’ın vaka subaylığını yaptığı dönemde, İstanbul MİT Bölge Daire Başkanlığı’nın ‘kontrkomünizm’ yani Komünizmle Mücadele şubesinin önemli bir memuru olduğunu iddia etti.

Kaşıkçı olayına dair bazı şüpheler

Bir süredir gündemden düşmeyen Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin de konuşan Yetkin, hayatın olağan akışına aykırı birçok şey olduğunu, gazetecilerin bu adli tabip işini farklı algıladığını, 5 kişilik ekibin Kaşıkçı’yı öldürmeye geldi şeklinde algılandığını, burada zaten Suudi Arabistan’ın büyük yanlışları, çuvallamaları olduğunu ama özellikle birisine yönelik örtülü operasyonda askeri doktor varsa, öldürmek değil, yaşatmak için böyle bir operasyon yapıldığını, örnek olarak Abdullah Öcalan’ın Kenya’dan getirilmesini verilebileceğini, uçakta MİT’ten olmayan bir kişinin olduğunu, onun da askeri doktor olduğunu, çünkü hükümetin Amerikalılara söz verdiğini, Öcalan’ın o seyahatte ölmemesi, yaşatılması gerektiğini ileri sürdü.

Yetkin sözlerine şöyle devam etti:

“O nedenle Kaşıkçı kaçırılıp Türkiye’nin Arap muhalefeti için güvensiz bir yer olduğu propagandasına başvurmak istenirken, muhtemelen direnmesi sonucu işkenceyle öldürüldüğü, sonra panik içinde cansız bedeninin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı iddiası daha akla yakın geliyor bana. Suudi Arabistan’ın baştan itibaren yalpalaması da herhangi bir devlet aklına uygun değil. Kaç yalan değiştirdiler şimdiye kadar? Daha trajik olanı, bu yalanların Amerika tarafından desteklenmiş olması. Bunlar hayatın olağan akışına aykırı. Refleks olarak bunları saptadığınızda ‘Burada bir koku var’ diyor, izini sürüyorsunuz. Bazen bir şey çıkmıyor ama bazen de çıkıyor."