Edirne'yi karıştıran cinayet!

Edirne'de 2 balıkçı ile tartışan restoran sahibi Çayır, bıçaklanarak öldürüldü.

Güncellenme 15 Mart 2018 10:21

Pazartesi günü akşam saatlerinde Enez Limanı'nda meydana gelen olayda ortalık karıştı. Limanda balık restoranı işleten Halil Çayır, iş yerinde alkolü fazla kaçırıp çevreye rahatsızlık verdiklerini iddia ettiği balıkçılar D.B. ve T.C.'yle tartıştı.

Çayır hayatını kaybetti

İddiaya göre, çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada 2 balıkçı Çayır'ı bıçaklayarak, ağır yaraladı. Yaralanan Çayır, ihbar sonucu olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Çayır ise tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis şahısları yakaladı

Emniyet olayın ardından şüpheliler D.B. ve T.C.'yi, Balıkesir Bigadiç'ta gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar Enez'e getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Edirne, Uzunköprü ve Keşan'dan da gelen takviye polis ve jandarma ekipleri, adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Çayır’ın yakınları Adalet Sarayı’nı bastı

Hayatını kaybeden Çayır'ın yakınları Enez Adalet Sarayı binası çevresinde toplandı. İçeri girmek isteyen kalabalık polis tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen dağılmayarak, içeriye girmek isteyen, daha sonra ise adliyeye taş fırlatan öfkeli gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Yoğun gazdan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kalabalık, emniyet yetkililerinin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. D.B. ve T.C. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.