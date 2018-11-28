Edirne'de sele kapılan yaşlı vatandaştan üzücü haber geldi

Edirne'de aşırı yağış nedeni ile oluşan sele kapılan 78 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Güncellenme 28 Kasım 2018 16:52

Edirne’nin Oğulpaşa Köyü’nde aşırı yağıştan meydana gelen selden kaybolan 78 yaşındaki Veysel Evren'in cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın cenazesinin, evinin etrafındaki suyun içinde bulunduğu öğrenildi.

Araçlar da su içinde kaldı

Edirne’de yağmur gece etkisini artırarak yağdı ve birçok evin bodrum katını su bastı. Vatandaşlar, bahçelerinde bulunan kumları çuvallara doldurarak suyun evlerine daha fazla girmesini engellemeye çalıştı. Bazı mahallelerde elektrikler kesildi ve park halindeki bazı araçlar da su içinde kaldı.

Hastanenin acil bölümünü de su bastı

Burada bulunan özel bir hastanenin acil bölümünde de su baskını yaşandı. Bu sebeple hastane acil bölümüne hasta kabul etmedi.

Yaşı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Selde kaybolan 78 yaşındaki Veysel Evren’in de cesedine ulaşıldı. Yaşlı adamın cansız bedeninin, evinin etrafında suyun içinde bulunduğu öğrenildi.