Edirne'de göçmen botu alabora oldu!

Edirne'den Yunanistan'a gitmek isteyen bir grubun botu alabora oldu. En az 10 kişinin ise akıntıya kapıldığı belirtildi.

Güncellenme 13 Şubat 2018 13:37

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmak isteyen mültecilerin botu alabora oldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişilik bir grup kaybolurken arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Edirne ile Yunanistan arasında sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinde karşıya geçmek isteyen, aralarında çok sayıda kadın ve çocukların olduğu kaçakların botu saat 05.00 sıralarında alabora oldu.

Askeri yasak bölgede devridiği söylenen bottan bir kadının Türkçe olarak, çocuğumu kurtarın diye feryat ettiğini hemen ardından ise AFAD Edirne ekiplerinin harekete geçtiği kaydedildi. Meriç Nehri'nde yapılan botla yapılan aramalarda kaçaklara ait olduğu düşünülen eşyalar ve bot bulundu.

Yağan yağmur sebebi ile nehrin yükselen debisine kapılan mültecilerden en az 10'unun akıntıya kapıldığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.