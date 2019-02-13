EDHO'nun kritik ismi kadrodan çıkarıldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosunda flaş bir değişiklik yaşandı.
Geçen hafta sürpriz bir şekilde yayın akışından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Reyting rekorları kıran dizinin geçen hafta yayından kaldırılması konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken, krizin sebebi ortaya çıktı. İddiaya göre, ATV yönetimi, diziyi Raci Şaşmaz’dan alıp iç yapımlara devretti.
Raci Şaşmaz kadrodan çıkarıldı
Dün akşam 124. Bölümü ile ekrana gelen EDHO’nun, TV 8’de başlayan Survivor Türkiye-Yunanistan’a karşı nasıl bir sonuç alacağı merak konusu olurken, dizide beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Dizinin ünlü yönetmeni Raci Şaşmaz kadrodan çıkarıldı.
Dizi, iç yapımlara devredildi
Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Raci Şaşmaz’ın ismi yer almadı. Bomba etkisi yaratan olayın aslı ortaya çıktı. ATV yönetimi, dizinin yapımcılığını bir süredir ekonomik sıkıntılar çeken Raci Şaşmaz’dan alarak iç yapımlara devretti.
Raci Şaşmaz ekonomik sıkıntı yaşıyor
İnşaat firmaları nedeni ile büyük bir mali kriz yaşayan Raci Şaşmaz’ın bir süredir dizi ekibine ödeme yapamadığı, 20 bölüm alacağı olan dizi çalışanlarının olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ATV yönetimi duruma el koydu. Ü
Faturaları, Turkuvaz Medya'ya kesilecek
Medyatava’nın iddiasına göre, 124. Bölüm itibarıyla her hafta düzenli ödeme yapılabilmesi ve finansal sorunların çözüme kavuşabilmesi için diziyi İç Yapımlar'ın bünyesine kattığı öğrenildi. Artık diziyle ilgili faturalar Turkuvaz Medya'ya kesilecek.