EDHO'nun kritik ismi kadrodan çıkarıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosunda flaş bir değişiklik yaşandı.

Güncellenme 13 Şubat 2019 09:58

Geçen hafta sürpriz bir şekilde yayın akışından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Reyting rekorları kıran dizinin geçen hafta yayından kaldırılması konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken, krizin sebebi ortaya çıktı. İddiaya göre, ATV yönetimi, diziyi Raci Şaşmaz’dan alıp iç yapımlara devretti.

Raci Şaşmaz kadrodan çıkarıldı

Dün akşam 124. Bölümü ile ekrana gelen EDHO’nun, TV 8’de başlayan Survivor Türkiye-Yunanistan’a karşı nasıl bir sonuç alacağı merak konusu olurken, dizide beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Dizinin ünlü yönetmeni Raci Şaşmaz kadrodan çıkarıldı.

Dizi, iç yapımlara devredildi

Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Raci Şaşmaz’ın ismi yer almadı. Bomba etkisi yaratan olayın aslı ortaya çıktı. ATV yönetimi, dizinin yapımcılığını bir süredir ekonomik sıkıntılar çeken Raci Şaşmaz’dan alarak iç yapımlara devretti.

Raci Şaşmaz ekonomik sıkıntı yaşıyor

İnşaat firmaları nedeni ile büyük bir mali kriz yaşayan Raci Şaşmaz’ın bir süredir dizi ekibine ödeme yapamadığı, 20 bölüm alacağı olan dizi çalışanlarının olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ATV yönetimi duruma el koydu. Ü

Faturaları, Turkuvaz Medya'ya kesilecek

Medyatava’nın iddiasına göre, 124. Bölüm itibarıyla her hafta düzenli ödeme yapılabilmesi ve finansal sorunların çözüme kavuşabilmesi için diziyi İç Yapımlar'ın bünyesine kattığı öğrenildi. Artık diziyle ilgili faturalar Turkuvaz Medya'ya kesilecek.