Eda Ece, tacizle suçlanan rol arkadaşı için ne dedi?

Tacizle suçlanan Talat Bulut'un rol arkadaşı Eda Ece, olayla ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme 12 Haziran 2018 09:36

Taciz skandalı ile çalkalanan Yasak Elma dizisinin oyuncularından Eda Ece, Bebek'te görüntülendi. Buğra Gülsoy'un da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla bir kafede oturan oyuncu, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Dava açılırsa Özge’nin arkasındayız

Gazetecilerin Talat Bulut'un 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Ş'yi taciz ettiği iddialarını sorması üzerine Eda Ece, çok güzel bir sezon geçirdiklerini, son set günlerinde bir gün önce böyle bir olay ortaya çıktığını, ortada gencecik bir kız olduğunu, Talat Bulut'la çok samimi olmadığını, profesyonel bir çalışma ortamı olduğunu, olayı yaşayan kızla konuştuklarını, Talat Bulut'u da her gün yayınlardan dinlediğini, olayın mahkemeye taşındığını, savcının dava açılmasına karar vermesi durumunda doğal olarak Özge Şimşek'in arkasında duracaklarını, mahkemenin kimin haklı olduğuna karar vereceğini, böyle olayların yaşanmasının üzücü olduğunu, Talat Bulut'un da aklanmasını dilediğini söyledi.

"Kimse durup dururken böyle bir ithamda bulunmaz”

Taciz edildiğini iddia eden Özge'yi haklı bulup bulmadığı sorulan Eda Ece, "Kimse durup dururken böyle bir ithamda bulunmaz. Eline ne geçecek ki... Ben de bir kadınım, benim başıma böyle bir şey gelmese bu tarz bir ithamla kendimi sıkıntıya düşürmek istemem. O kız niye böyle bir şey yapsın? Ünlü ya da oyuncu olma gibi bir derdi yok sonuçta, o kız öyle biri değil" yanıtını verdi.