Eczanelerdeki poşetler ücretsiz mi olacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ücretli poşet kullanımında eczanelerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme 05 Ocak 2019 15:10

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, poşetlerde ücretli sisteme geçilmesinden sonra eczanelerdeki poşet kullanımına dair açıklamalarda bulundu.

Vatandaşın sağlığı söz konusu

Eczacılar odası ve bakanlığın bu konuda bir çalışma yürüttüğünü belirten Bakan Kurum, 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da incelediklerini, 0,15 mikronun altındaki poşetlerin ücretsiz olacağını, vatandaşın sağlığımın söz konusu olduğunu, bu kapsamda eczanelerdeki poşetlerin ücretsiz olup olmayacağına dair ileri zamanlarda açıklama yapacaklarını söyledi.

İngiltere modeli önerisi

Tüm marketlerde 1 Ocak itibarıyla ücretli poşet uygulamasına geçilmişti. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, "İlacın hijyen ortamının son kullanıcıya kadar korunmasını sağlamak için bu uygulamadan, İngiltere'deki gibi Türkiye'de de eczaneler muaf tutulmalı" açıklamasında bulunmuştu.