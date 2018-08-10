Ecevit'e yazar kasa fırlatan esnaf konuştu!

2001 krizinde dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e yaza kasa fırlatan Ahmet Çakmak, konuştu.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 15:06

Türkiye’nin yaşadığı en büyük krizlerden biri olan 2001 krizinde dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e yaza kasa fırlatan Ahmet Çakmak, o gün yaptığı eylemde haklı olduğunu, bugün öyle bir durumun söz konusu olmadığını, Türkiye’ye operasyon çekilmeye çalışıldığını, böyle bir konuda hainlerin yanında değil, devletin yanında durulması gerektiğini söyledi.

“Türk milletine karşı yapılan bir operasyondur”

Trump’ın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden Çakmak, “Zaten derler ya 'ısıracak köpek dişini göstermez' diye. Bu köpek ısıracağını zaten uzun zamandır söylüyordu. Biz köpeğin karşısında dik duracağız, kaçmayacağız, eğilmeyeceğiz. Bugün her ne kadar olay Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yapılmış olsa da bu, Türk milletine karşı yapılan bir operasyondur. Her zamankinden daha fazla birbirimize sarılmalıyız, kenetlenmeliyiz ki bu ülke bugünleri atlatsın" dedi.

“Bu ülkenin, 3-5 kuruşla batacak bir ülke değil”

Çakmak, hükümete, devlete sahip çıkıp yanında olduklarını, dimdik ayakta durulması gerektiğini, kimsenin bu milleti para ve pul ile terbiye edemeyeceğini, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye’den papazı istediklerini ama ülkede vatandaşların hayatına kast eden, uçaklarla, tanklarla milleti bombalayan insanları koruduklarını ve onlar hakkında hiçbir şey yapmadıklarını, Türkiye’ye güvendiğini, bu milleti dolar ile terbiye etmeye çalışanların hüsran içinde kalacaklarını, yaptıklarına utanacaklarını, 'ülke battı, batıyor, batacak' gibi söylemlere itibar edilirse o gün kaybedileceğini, bu ülkenin, 3-5 kuruşla, doların artmasıyla batacak bir ülke olmadığını söyledi.

“Ecevit döneminde beceriksizlik vardı”

Bülent Ecevit’e fırlattığı yazar kasa hakkında da konuşan Çakmak, Ecevit döneminde beceriksizlik olduğunu, Ecevit’in çok iyi bir insan olduğunu ama beceriksiz bir hükümetin söz konusu olduğunu, bir ekonomik krizin olduğunu, bu ekonomik krizin sebebinin sadece Ecevit olmadığını, o güne kadar gelen hükümetlerin beceriksizliğinin cezasının bir balon gibi Ecevit'in elinde patladığını, o gün ben yazar kasa atmakta yüzde yüz haklı olduğunu, bugün yazar kasa atılacak bir durum olmadığını, bu ülkeye operasyon çekmeye çalıştıklarını, 18 yıldır herkesin vatandaş olduğunu hissettiğini, bankada, vergi dairesinde, hastanede ama yerine konulmadıklarını, 18 yıldır ilk defa devletin millete hizmet ettiği gördüklerini belirtti.