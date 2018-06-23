Ece Seçkin'den ilginç evlilik açıklaması

Ece Seçkin, kendisine sorulan evlilik sorusuna “Evlenme teklifini ben mi edeyim adama?” sözleriyle cevap verdi.

Güncellenme 23 Haziran 2018 12:46

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Çengelköy Kokareççisi'nde görüntülendi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seçkin, "Siz sormadan ben söyleyeyim, evlilik yok. Evlenme teklifini ben mi edeyim adama? Yok gelen bir evlenme teklifi" dedi.

"Sürekli canım bir şey yemek istiyor”

Sigarayı bıraktığını belirten Ece Seçkin, "Sürekli canım bir şey yemek istiyor. Midye çok severim. 50 tane midye yemişliğim var" diyen Ece Seçkin, Yıldız Tilbe'nin albümü hakkında da konuştu. Başarılı şarkıcı, "Yıldız Tilbe'nin yorumladığı 'Vazgeçtim' şarkısını tekrar yorumlamak çok zordu. Büyük sorumluluktu. İşin hakkını verdiğimi düşünüyorum, Yıldız da öyle söyledi. Albümde en çok beğendiğim, Asil Gök ve Merve Özbey, iki favorim onlar" açıklamasını yaptı.

“Evlenme teklifini ben mi edeyim adama?”

10 tane midye yiyen Ece Seçkin, şarkı çalışmaları için gideceği aranjör Ozan Doğulu için de 30 adet paket yaptırdı. Uzun süredir pilot Çağrı Terlemez'le aşk yaşayan Ece Seçkin, muhabirlerin son soruyu sormalarına müsade etmeden lafa girerek, "Siz sormadan ben söyleyeyim, evlilik yok. Evlenme teklifini ben mi edeyim adama? Yok gelen bir evlenme teklifi" sözleriyle sitemini dile getirdi.