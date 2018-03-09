Ece Gürsel sessizliğini bozdu!

Seda Sayan'la programında yaşanan skandal diyalog sonrası sessiz kalmayı tercih eden Ece Gürsel'den bir açıklama geldi.

Güncellenme 09 Mart 2018 13:12

Seda Sayan'ın geçen hafta Ece Gürsel'e söylediği sözler olay olmuştu. Sperm bankasından çocuk sahibi olma fikrine sıcak baktığını söyleyen Ece Gürsel'e Seda Sayan ilginç bir tavsiyede bulunarak televizyon dünyasında yeni bir skandala daha imza atmıştı. Seda Sayan canlı yayında Ece Gürsel'e "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" demiş bu diyalog günlerce konuşulmuştu. O günden bu yana suskun olan Ece Gürsel, yaptığı açıklamalarda Kadırgalı'yı yaylım ateşine tuttu.

Sevenlerinden özür diledi

Programda yaşananlar hakkında konuşan Ece Gürsel, aynı zamanda oyunculuk yaptığını, yeni bir oyunu çıktığını ve onu konuşmak istediğini, programa tanıtım amaçlı gittiğini, böyle bir muhabbet yaşandığı için üzgün olduğunu ve herkesten özür dilediğini söyledi.

Seda Sayan’ı susturamamış

Ünlü manken, programda kendisine "Sperm bankasından çocuk sahibi olmak ister misiniz?" diye bir soru sorulduğunu, kendisinin de bu soruya "Sperm bankasından çocuk sahibi olmama geçtiğimiz yıllarda ailem destek çıktığı için sıcak bakıyordum, fakat şu anda böyle bir düşünceye sıcak bakmıyorum" şeklinde cevap verdiğini, Daha sonra Seda Sayan'ın talihsiz ve yanlış bir yorumda bulunduğunu belirten Gürsel, o anda şoka girdiğini, konuyu kapatmaya çalıştığını, Seda Sayan'ı susturamadığını, konuştukça konuştuğunu ve olayların buraya kadar geldiğini söyledi.