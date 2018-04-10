Ece Erken'den kafaları karıştıran paylaşım!

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesin kafasını karıştırdı.

Güncellenme 10 Nisan 2018 14:56

2015 yılında Erkan Uçar'dan boşanan Ece Erken daha sonra özel hayatıyla fazla gündeme gelmemişti. Geçtiğimi yıllarda adı İzmirli iş adamı Nazım Torbaoğlu ile anılmış ikilinin birlikte görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İddia edilen aşkla ilgili taraflar bir süre yorum yapmamıştı ama sonra haberleri yalanlamıştı.

Eski eşiyle barış mı?

Kısa süren bu aşk iddialarından sonra Ece Erken, Mart ayında eski eşini sosyal medya hesaplarından takip etmeye başlamıştı. Bu hamle sonra Erken ve Uçar barıştı mı sorusunu akıllara getirdi.

Kız evet dedi

Tüm bu haberlerin ardından ise Ece Erken'in yaptığı paylaşım kafalarda soru işareti bıraktı. Parmağına taktığı büyük bir tektaş fotoğrafını paylaşan Ece Erken, kendisini kastederek 'Kız evet dedi' notuyla paylaşınca takipçileri Erken'in evlilik teklifi aldığı yönünde paylaşımlar yapmaya başladı.