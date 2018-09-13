Ece Erken ve Bircan Bali, Nihat Doğan için ne dedi?

Reşit olmayan iki kızı alıkoyduğu gerekçesi ile gözaltına alınıp, bırakılan Nihat Doğan'a yorumcu arkadaşları ateş püskürdü.

Güncellenme 13 Eylül 2018 15:22

Reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoymak suçundan polise ifade verdikten sonra serbest kalan Nihat Doğan, hakkındaki iddialar hakkında Beyaz TV’deki programında açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ‘Söylemezsem Olmaz’a dönmeyeceğini duyuran Doğan hakkında programın diğer sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali bazı açıklamalarda bulundu. Erken ve Bali, canlı yayında Nihat Doğan'a deyim yerindeyse zehir zemberek sözler sarf ettiler.

Davanın sonucunu bekliyoruz

Bu süreçte kimseni arkadaşında durmayacağını belirten Ece Erken, bildikleri çok şey olduğunu ama davanın sonucunu beklediklerini söyledi.

Özgür irademle konuşamıyorum

Ece Erken, son günlerde bizim de üzerlerine gidildiğini, ‘Niye hiç bir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz' diyenler olduğunu, içlerinde neler yaşandığını, ne fırtınalar koptuğunun bilinmediğini, özgür iradesiyle konuşamadığını belirtti.

Önce bir insanım, sonra bir anneyim

Talat Bulut olayında da duruşunu sergilediğini düşündüğünü ifade eden Ece Erken, bir anne olduğunu, anne olmadan önce de bir insan ve vicdan sahibi biri olduğunu, masa arkadaşı değil ailesinden birisi böyle bir suçlamayla karşı karşıya gelseydi onun da aklanmasını bekleyeceğini, o aklanana kadar da asla konuşmayacağını, hatta ters konuşabileceğini ama iyi konuşmayacağını söyledi.

Şikayetin geri çekildiği, aklandığı anlamına gelmez

Ece Erken, ailenin şikayetini geri çekmesi demek aklandığı anlamına gelmediğini, Aile Bakanlığı’nın soruşturmasını beklediklerini, dava sonuçlandıktan sonra herkesin konuşacağını, konuşacak çok şey olabileceğini, kendilerinin de bildiği şeyler olduğunu, davayı bekledikleri için bazı şeylere sustuklarını belirtti.

Kimse, kimsenin arkasında değil

Kimsenin Nihat Doğan’ın arkasında olmadığını belirten Ece Erken, bunun bir dedikodu, kavga olmadığını, ağır bir suçlama olduğunu, böyle bir suçlamada kimsenin arkasında durmayacağını söyledi.

“Bir haksızlık olsa susmazdım"

Ece Erken'in ardından konuşan Bircan Bali ise "Benim Nihat Doğan'dan öğrendiğim bir kelime var. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bir haksızlık olsa susmazdım."