Ece Erken tesettüre mi girdi?

Arkadaşının eşarp markası için kamera karşısına geçen Ece Erken tesettürlü halini sosyal medyadan paylaştı.

Güncellenme 14 Haziran 2018 10:21

Ünlü sunucu Ece Erken arkadaşının eşarp marması için modellik yaparak tesettüre girdi. Bahsi geçen marka için kameralar karşısına geçen Ece Erken bu halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekimler sonrası bir fotoğraf paylaşan Ece Erken, "Geçen senelerde Trt 1'de yaptığım programda baş bağlama tekniklerini benim üstümde göstermiştik hatırlarsınız. Şimdide arkadaşımın markasının eşarplarına bayıldım ve fotoğraf çekildim, sizle de paylaşayım istedim, kumaş ve renklere bayıldım. Arkadaşım için mankenlik yaptım" notunu düştü.

Ece Erken'in bu paylaşımı çok kısa bir sürece binlerce beğeni ve yorum aldı.