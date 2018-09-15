Ece Erken duyurdu! Nihat Doğan yerine o isim geliyor

Ece Erken, sunduğu programdaki partneri Nihat Doğan hakkında yeni açıklamalar yaptı.

Güncellenme 15 Eylül 2018 13:57

Reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoymak suçundan gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakılan Nihat Doğan, yorumculuk yaptığı magazin programından da gönderilmişti. Doğan bu olay sonra kanaldan kovulmadığını bir süre programa ara verdiğini duyurmuştu. Ece Erken eski partneri Doğan hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

“Beyaz TV gereken kararı aldı”

Bazı çizgileri olduğunu belirten Ece Erken, o çizgiler arasında çocuk istismarının ve şiddetin en başta geldiğini, babası da olsa böyle bir şeyin arkasında durmayacağını, aklanıncaya kadar beklediğini, böyle şeylerin delili, şahidi olmayacağını, bir takım şeylerin açığa çıkacağını, Beyaz TV’nin gereken kararı aldığını, Pazartesi yeni bir sunucunun geleceğini, kendisinin de çok sevdiği kadın bir arkadaşı olduğunu söyledi.

“İlk gün ‘inşallah aklanırsın’ diye mesaj attım”

Nihat Doğan'ın kendisine kırgın olup olmadığı sorulunca Erken; “İlk gün ‘inşallah aklanırsın’ diye mesaj attım. Ben görüşmüyorum kimseyle. Bana soğuk davranması için görüşmem lazım. Arkadaşlığım var mı, yok. Bir-iki hafta mesaim oldu, ama böyle bir şeyin doğru olma ihtimali bile beni ürkütüyor” cevabını verdi.