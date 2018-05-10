Ebru Polat'tan samimi açıklamalar

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, aşk ve iş hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 11:50

Özel hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Ebru Polat, "Genellikle müzik ilhamım yatakta ve yemekte geliyor" sözleriyle çok konuşulacak ifadelere imza attı.

Yaptığı çıkışlarla magazin gündeminden düşmeyen Ebru Polat, hukuk fakültesi mezunuyken müziği tercih ettiğini söyledi.

Ebru Polat, müzik piyasasının en büyük sorununun rekabet olduğunu, bu piyasada rakibin düşman olarak görüldüğünü ve ekmeğin paylaşılmak istenmediğini belirtti.

Şarkı sözü yazan ve beste yapan ünlü şarkıcı, "Müzik ilhamının yatakta ve yemekte geliyor genellikle" dedi.

Aşk hayatına dair de açıklama yapan Ebru Polat, platonik aşk ve yasak aşka karşı olduğunu, karşısındakinin kendisini sevmemesi durumunda kendisinin o kişiyi hiç sevmeyeceğini mantığının bu olduğunu söyledi.