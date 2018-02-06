Ebru Polat, kendisini mutlu edecek ismi açıkladı

Ünlü güzel Ebru Polat kendisini mutlu edecek kişinin bire hayranı olabileceğini belirtti.

Güncellenme 06 Şubat 2018 16:11

Son zamanlarda magazin gündeminde fazla yer almayan Ebru Polat en son aracına benzin yerine su koyması ile gündeme gelmişti. Etiler'de bulunan bir AVM'de görüntülenen Polat, sevgilisinden yenşi ayrıldığını ve yeni bir karar aldığınu açıkladı.

"Her şeyimi bilir"

Ebru Polat "Beni en çok mutlu edecek kişinin bir hayranım olduğuna inanıyorum. Çünkü beni iyi tanır, her şeyimi bilir" dedi.

Küflü içecek içmişti

Ünlü güzel Ebru Polat, geç.en haftalarda içtiği küflü içecek yüzünden hastaneye kaldırılmıştı.