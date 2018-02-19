Ebru Polat halkın arasına karıştı!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, alışveriş yapmak için Beşiktaş'taki semt pazarına gitti.

Güncellenme 19 Şubat 2018 15:16

Beşiktaş'taki sem pazarında alışveriş yaparken objektiflere yakalanan ünlü şarkıcı Ebru Polat, servet değerindeki farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Polat'ın giydiği kıyafetin ve aksesuarların toplam değerinin 90 bin TL olduğu öğrenildi.

Şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde semp pazarında alışveriş yaparken objektiflere yakalandı. Servet değerinde kıyafetlerle alışverişe çıkan güzel şarkıcı, semt pazarında alışveriş yaptı ve tezgahları tek tek dolaşarak esnafla sohbet etti. Bir nevi halkın arasına karışan Ebru Polat, 90 bin TL'lik kıyafetleri ile minibüse binerek pazara geldi. Spor bir kıyafet tercih eden Ebru Polat'ın mutluluğu yüzünden okundu. Pazar alışverişini tamamlayan Ebru Polat, kameralara poz verdikten sonra özel minibüsüne binip semt pazarından ayrıldı.