Ebru Özkan iddiasına Türkiye'den açıklama

İsrail tarafından gözaltına alınan Özkan'ın Trump'ın isteği ile serbest bırakıldığı iddialarına Türkiye'den jet bir cevap geldi.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 12:54

İsrail’in önde gelen gazetelerinden olan Haaretz'e konuşan ve ismini açıklamak istemeyen İsrailli bir yetkili, Trump'ın Özkan'ın serbest bırakılmasını istediğini söylemişti. Türkiye ise bu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

Haberlerin dayanağı yok

Üst düzey bir Türk yetkili, Özkan'ın ABD ile Brunson anlaşması çerçevesinde serbest bırakıldığı haberlerinin 'hiçbir dayanağı olmadığını' söyledi.

Haberler asılsızdır

AA’ya açıklama yapan başka bir Türk yetkilinin ise, "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" dediği aktarıldı.

Mike, Türkiye’ye tehdit savurmuştu

Brunson'ın ev hapsine mahkum edildiğinin açıklanması sonrası tıpkı Brunson gibi sıkı bir Evanjelist olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye'ye Brunson'ın 'hemen' bırakılmaması halinde yaptırımlara hazır olması uyarısını yapmıştı.

Trump yaptırım tehdidinde bulundu

Daha sonra Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rahip Andrew Brunson'ı uzun zamandır gözaltında tuttukları için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.