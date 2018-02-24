Ebru Gündeş'in neden ortalarda görünmediği belli oldu!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab'ın tutuklanmasından sonra zor günler geçirdiği ve ortalarda görünmek istemediği ortaya çıktı.

Güncellenme 24 Şubat 2018 13:43

En son Serdar Ortaç'ın önünde diz çökerek özür dilediği Ebru Gündeş, sahne dışında pek ortalarda görünmüyor Gündeş'in neden ortaya çıkmadığı ise belli oldu.

Ebru Gündeş, iki yıldır ABD'de tutuklu bulunan Reza Rarrab nedeni ile zor günlerden geçiyor. Sahne programı dışında hiçbir etkinliğe çıkmayan Gündeş, hiçbir etkinliğe davete katılmıyor.

Lüks harcamaları ile tanınan ünlü şarkıcı her şeye rağmen alışverişini ve bakımını ihmal etmiyor. Gündeş'in satın almak istediği markalara ait kıyafetleri evine getirttiği öğrenildi.

Cilt bakımından taviz vermeyen ünlü şarkıcı, botoks, dolgu ve vitamin iğneleri yaptırmak için de doktorunu Kanlıca'daki yalısına çağırıyor.