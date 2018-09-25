Ebru Gündeş, Reza Zarrab'la neden kavga etti?

Reza Zarrab’ın yanına giden ünlü şarkısı Ebru Gündeş, apar topar Türkiye'ye döndü.

Güncellenme 25 Eylül 2018 16:18

New York’ta lüks mekanlarda görüntülenen Reza Zarrab’ın yanına giden ünlü şarkısı Ebru Gündeş, Türkiye’ye döndü. İddiaya göre, Gündeş ile Zarrab'ın Manhattan'ın en lüks oteli Four Seasons'ta buluştular ve çok büyük kavga ettiler.

Buluştukları otelde kavga ettiler

ABD’de tutuklandıktan sonra sanıkken itirafçı olan ve tanık duruma geçen Zarrab, ülkenin lüks mekanlarında çıkmıyor. Geçtiğimiz günlerde eşinin yanına giden Ebru Gündeş, ABD’de bir lüks otelde Reza Zarrab ile buluştu ve kavga ettiler. Gündeş bunun üzerine apar topar Türkiye’ye döndü.

Apar topar İstanbul’a döndü

Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab'ın New York'ta lüks bir restoranda suşi yerken görüntülenmesinin ardından apar topar ABD'ye uçmuştu. Kızı alara Zarrab'la birlikte VIP'ten geçerek New York'a uçan Ebru Gündeş, bugün İstanbul'a geri döndü.

Gizemli kadın Gündeş’in yakın arkadaşı çıktı

Raza Zarrab’ın yanında görüntülenen kadının kim olduğu büyük tartışma yaratmıştı. Zarrab’ın yakınındaki kadının Ebru Gündeş’in yakın arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu iddia edilmişti.

Bu gelişme sonrası Ebru Gündeş kızı Alara ile birlikte soluğu New York'ta almıştı.

Çevredekiler seslerden rahatsız olmuş

Alınan bilgiye göre ikili buluştukları otelde büyük bir tartışma yaşamış ve seslerinden çevredekiler dahi rahatsız olmuş.

Zarrab'ın kullandığı 29. daireye yakın odalar, Gündeş ile eşinin kavgası sırasında çıkan yüksek sesten ötürü resepsiyona şikayette bulundukları belirtiliyor.

Bebek için gittiği iddia edilmişti

Ebru Gündeş’in ani bir şekilde New York’a gitmesini köşesine taşıyan Habertürk yazarı Esin Övet, ünlü şarkıcının ikinci çocuğunu doğurmak istediğini ve ABD'den ikinci bebek müjdesi ile dönmesinin sürpriz olmayacağını yazmıştı.