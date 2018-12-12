Ebru Gündeş hakkında bu nedenle yakalama kararı çıkabilir!

Beykoz’daki kaçak yapı davasında yargılanan Ebru Gündeş hakkında, duruşmalara katılmadığı gerekçesi ile yakalama kararı çıkabilir.

Güncellenme 12 Aralık 2018 14:47

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kızı Alara’yı da alarak ABD’de Reza Zarrab’ın yanına yerleşme kararı aldı. Kızlarının babasız büyümesini istemeyen Ebru Gündeş, yakın çevresine ABD yerleşse de Türkiye’den kopmayacağını söylediği iddia edildi.

Öte yandan Beykoz’daki kaçak yapı davasından yargılanan Ebru Gündeş’in yine duruşmaya katılmadığı öğrenilirken avukatı Begüm Can Gürel katıldığı belirtildi. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir de duruşmaya katılmadı. Baro tarafından atanan Gökdemir’in avukatı da duruşmaya katılmadı.

CHP’li üye duruşmayı takip etti

Davanın açılmasına neden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, duruşmayı takip etti.

Konser nedeni ile duruşmaya katılamadı

Duruşmada söz alan Ebru Gündeş’in avukatı Gürel, konser nedeni ile Gündeş’in duruşmaya katılmadığını, işi kapsamında yaptığı sözleşmeleri iptal etme imkanının olmadığını, son bir süre taleplerinin daha olduğunu söyledi.

Zorla getirilebilir

Avukatın sunduğu mazereti son kez kabul eden mahkeme de, en geç gelecek celseye kadar ek savunmasını vermek üzere hazır edilmesi gerektiği, hazır edilmemesi halinde yeniden bu konuda süre verilmeyip ihzar müzakeresi veya yakalama emri düzenlenebileceğinin ihtarına karar verdi.