Ebru Gündeş, ABD'ye yerleşiyor

Ebru Gündeş, kızı Alara ile birlikte eşi Reza Zarrab'ın yanında yaşama kararı aldı.

Güncellenme 02 Aralık 2018 13:56

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’de görülen davada sanıkken itirafçı olan Reza Zarrab, geçtiğimiz günlerde New York'ta bir kadınla görüntülenmişti. Çıkan haberler sonrası Gündeş, 2 yıldır ayrı olduğu eşinin yanına gitmiş daha sonra Türkiye’ye geri dönmüştü.

New York'ta yaşayacaklar

İlk ziyareti sonrası daha sonraları da ara ara Reze Zarrab’ın yanına giden Ebru Gündeş, son olarak kızıyla birlikte 18 Eylül’de ABD’de gitti. İddiaya göre bu gelişme sonrası çift yeni bir karar aldı. Ebru Gündeş ile kızları Alara, yılın bir bölümünü New York'ta geçirecek.

Türkiye ile bağını koparmak istemiyor

Yakınlarına konuşan Ebru Gündeş, Alara ile babasının birbirlerinden kopuk olmasını istemediğini, kızlarının artık yurt dışında okuyacağını, Türkiye ile bağlarını koparmak istemediğini söyledi.

Ebru Gündeş, İstanbul-Kanlıca'daki evlerini kapatmayacak ve sahne programları ve konserlerini devam ettirecek.

Gündeş, Türkiye’den New York’a uçarken havaalanında görüntülendi.