E-ticaret devi Trendyolu'u satın aldı

Rekabet Kurumu, Trendyol'un Alibaba'ya satıldığını duyurdu.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 12:27

Rekabet Kurumu'ndan bugün üst üste önemli kararlar aldı. Kurul yaptığı toplantıda bünyesinde Trendyol'u da barındıran DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ`nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemini de onayladı.

Rekabet Kurumu onayladı

Çinli bir firma olan dünyanın en büyük ticaret devi olan Alibaba, Trendyol'u satın aldığını 28 Haziran'da duyurmuştu. Türkiye'nin rekabet kurallarına göre ise, bu tür büyük satın alma ve birleşme işlemlerinin RK onayından geçmesi gerekiyor.

RK, bu satın alma işlemine ilişkin onayı dün sitede yayınlandı. Yapılan açıklamada, "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi" denildi.

Türkiye'nin ilk unicorn'u

Alibaba'nın Trendyol'u satın almasına ne kadar ödediği ise tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar ise Türkiye'nin ilk unicorn'unun (değeri 1 milyar doları aşan start-up) bu satın almayla ortaya çıktığını iddia ediyor.