E-ticaret devi Amazon, Türkiye'de satışa başladı

Amazon, bu sabah itibarıyla Türkiye'de faaliyet göstermeye başladı.

Güncellenme 19 Eylül 2018 10:06

Dünyaca ünlü e-ticaret devi Amazon bugün itibarıyla Türkiye pazarında satışlarına başladı. Amazon.com.tr adresine girildiğinde ana sayfada uzun bir mesaj kullanıcının karşısına çıkıyor.

İstanbul’da ilan vermişti

Dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos’un e-ticaret devi Amazon'un Türkiye'ye geleceği bir süredir konuşuluyordu. Yaz aylarında başlamayı planladığı Türkiye operasyonlarını bir süre bekleten Amazon, diğer yandan da İstanbul'dan eleman arayışına girmiş ve satış ve pazarlama pozisyonları kapsamında iş ilanlarını yayınlamıştı.

Türkiye’ye özel mesaj

Bu sabah siteye erişim sağlandığı gibi Amazon’un Türkiye’ye özel yayınladığı mesajda kullanıcının karşısına çıkıyor.

Amazon’un yayınladığı mesajda ise, "Amazon.com'un kurulduğu 1995 yılından bu yana Türkiye'deki yüz binlerce müşterimiz, dünyanın dört bir yanındaki Amazon mağazalarından milyonlarca ürün sipariş etti. Bugün Türkiye'deki müşterilerimizin Amazon alışveriş deneyimlerini zenginleştirecek olan Amazon.com.tr'nin açıldığını duyurmanın gururunu yaşıyoruz."

Amazon, KOBİ’lere dünya genelinde yeni müşterilere ulaşma konusunda yardımcı olmak için, altyapı ve teknik hizmetlere bu zamana kadar milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Amazon.com.tr’nin açılması ile birlikte Türkiye’deki işletmeler, herhangi bir ürün listeleme ücreti olmadan ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere satabilecek. Amazon bu işletmelere; listeleme araçları, 7 gün 24 saat online satış desteği, açık ve şeffaf satış koşulları, fiyatlandırma bilgileri, rapor ve analizler gibi satış artırmaya destek olacak hizmetler sunuyor.

Amazon.com.tr Satıcı Hizmetleri Ülke Lideri Alpagut Çilingir konuyla ilgili “E-ticaret sayesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük ve büyük ölçekli işletmelerle aynı düzeyde çalışma imkanına sahip olurken, işlerini büyütme fırsatı yakalıyor. Biz de Amazon olarak, satıcıların başarılı olması için çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz; yüklerini azaltacak araçlar sunuyor ve satışlarını artırmalarına destek oluyoruz” ifadeleri yer alıyor.

Piyasa değeri 1 milyon olmuştu

Piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek rakam olmak üzere 2,5 milyar dolar olmuştu.