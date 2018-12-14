e-Devlet'te bir yenilik daha! Denklik belgesi almak artık çok kolay

Diploma denklik belgelerine dair sorgulama ve evrak talebi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Güncellenme 14 Aralık 2018 12:39

YÖK, yurt dışındaki üniversitelerde okuyup mezun olanların aldıkları diploma denklik için uygun olup olmadığının sorgulanması işlemleri e-Devlet'e taşındı.

Denklik belgesi e-Devlet’te

YÖK’ün diploma denklik belgelerine dair "Denklik Durum Belgesi Sorgulama ve Doğrulama Sistemi" artık e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Bu kapsamda yurt dışındaki üniversitelerden alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, YÖK tarafından Türkiye'dekilerle eşdeğer kabul edildiğini gösteren denklik belgesinin sorgulama ve doğrulama işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Bilgiler veri tabanına taşındı

YÖK yetkililerince yapılan açıklamada, 2017 ve 2018 yıllarında diploma denklik belgesi alanlara ait bilgilerin veri tabanına taşındığını, bu yıllarda denklik belgesi alanların sorgulama ve doğrulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabildiğini belirtti.

İşlem masrafından tasarruf

Bu hizmetle, kişi ve kurumların gereksiz işlem ve masraflardan korunmasının sağlanacağı belirtildi.

Belgeyi almak için YÖK başvurulmayacak

Denklik doğrulama belgesi almak isteyenlerin, YÖK’e gitmelerine, kurumların ise yazılı başvuruda bulunmalarına gerek kalmayacak.

Sahteciliğin önüne geçilecek

Öte yandan doğrulama işlemlerin daha hızlı yapılmasına imkan tanıyan bu sistem sayesinde kişilerin sahte diploma denklik belgesi kullanmasının da önüne geçilmesi sağlanacak.