E-devlet'e o gece kaç kişi girdi, kaç kişi başarılı oldu?

Geçtiğimi günlerde e-devlet'te kullanıma açılan ve sistemi tıkayan "soyağacı" seçeneği ile ilgili şaşırtıcı bilgiler gelmeye devam ediyor.

Güncellenme 12 Şubat 2018 11:47

Geçtiğimiz günlerde e-devlet üzerinden kullanıma açılan "Soyağacı" uygulaması yoğun ilgi sebebi ile çökmüş, girişler tamamen durunca kurum bu uygulamayı bir süre askıya almıştı. Uygulamanın kullanıma açıldığı gün kaç kişinin giriş yaptığı ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre uygulamanın başladığı gün, e-devlet sayfasını 4 milyon kişi tarafından giriş yapılmış. Bu da normal zamanlardaki ziyaretçi sayısının yaklaşık 3-4 katı oluyor. Fakat bu girişleri yapanlardan çok az bir kısmı istediğini elde edebilmiş.

Gece yarısı bile giriş yapılamadı

"Altsoy-Üstsoy Bilgi Sorgulama" Türkiye'nin geçen haftaya damga vuran konusu oldu. Soyağacı uygulasından bilgi almak isteyen vatandaşın aşırı ilgisi sistemi tıkamıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-devlet üzerinde açtığı uygulama ile kişiler soyuna dair bilgier ede edebilecekti. Uygulama tahminlerden fazla ilgi görünce sistem resmen çöktü. Gece yarısı bile turkiye.gov.tr adresine giriş yapılamadı. Bu sebepten ötürü ise uygulamaya bir süre ara verildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bu durumu düzeltmek için ise uygumalayı güçlendirdikten sonra yeniden hizmete açacak. Çalışmalar ise devam ediyor.

O gece kaç kişi girdi

Sistemin kilitlenmesi ile ilgili rakamlar ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre,uygulama hizmete açıldığı gün e-devlet'e 4 milyon kullanıcı giriş yaptı. Resmi kayıtlara göre bu sayı daha önceki girişlerin en az 3-4 kkatı kadar fazla. Uygulamaya sıradan bir günde girenlerin sayısı 1 ile 1.5 milyon arasında. Siteye girenlerin sadece 737 bini sisteme giriş yapmış ama 310 bini işlem yaparak istediği bilgilere ulaşabilmiş.