e-Devlet soyağacı sorgulama yeniden hizmete açıldı!

Geçtiğimiz günlerde kullanıma açılan, aşırı yoğunluk sebebi ile askıya alınan e-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama yeniden hayata geçirildi.

Güncellenme 15 Şubat 2018 09:03

Geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan fakat aşırı yoğunluktan dolayı askıya alınan e-Devlet'ni soyağacı sorgulama uygulaması yeniden hayata geçirildi. Daha önce de olduğu gibi haber duyan vatandaş hemen sisteme girip aile geçmişi hakkında bilgi aldı. Aşırı ilgiden dolayı sisteme bir değişiklik getirilmiş ve günlük kota uygulanacağı açıklanmıştı. e-Devlet'ten soyağacı sorgulamak isteyenler bazı adımlar bekliyor.

Yeniden açıldı

E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulamak için sabırsızlıkla bekleyenlere müjdeli haber geldi. Uygulama yeniden erişime açıldı. 1800 yıllara kadar merak eden herkes soyağacını öğrenebilecek. Sosyağacınızı e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birimindeki kayıtlara göre o gün E-Devlet uygulamasına 4 milyon kullanıcı giriş yapmıştı. Aynı yoğunluk şimdi yalanıyor olsa bile işlemler sıra ile alındığı için sistemde tıkanma yaşanmıyor.

Sistem nasıl işliyor?

e-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfasına giriş yaptığınızda sistem sizi sıraya alıyor ve soy bilginiz hazırlandığında size haber vermek için iletişim bilgisi istiyor. e-Posta hesabınızı ya da telefon numaranızı e-Devlet üzerinden onaylatmış olmanız gerekiyor.

e-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi öğrenmek için tıklatıyın...