E- devlet, soyağacı nasıl sorgulanır?
E-devletin yeni kullanıma açtığı soyağacı uygulaması ile 1800'lü yıllara kadar olan aile bilgisine ulaşılabiliyor.
Vatandaşları uzun kuyruklardan ve yavaş süren işlemlerden kurtaran e- devlet yeni bir hizmetini daha kullanıma sundu. Sisteme giriş yaptıktan sonra artık Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı sayesinde alt-üst soy bilgisini sorgulayabiliyorsunuz.
Sisteme giren vatandaşlar belge oluştur seçeneğine tıklayarak geçmiş yıllara ait soyağaçlarını görebilecekler. Yapılan sorgulamada 1800'lü yıllara kadar aile bilgisine ulaşılabilecek.
Yeni kullanıma sunulan uygulama vatandaşların yoğun ilgisi sebebi iel siteyi çökertti. Gün içinde siteye giren bir vatandaş ara ara siteden hizmet alamıyor.