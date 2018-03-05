E-Devlet o hizmeti de kullanıma açtı!

"Soy Ağacı" uygulaması ile günlerce gündemden düşmeyen E-Devlet yeni bir hizmeti daha kullanıma sundu.

Güncellenme 05 Mart 2018 15:45

Son zamanlarda "Soy Ağacı" ve "1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama" hizmetlerini kullanıma açan e-Devlet uygulaması yeni bir gelişmeye daha imza attı. Artık sistem üzerinden "Mirasçılık Belgesi" hizmeti verilmeye başlanacak. 6 Mart'tan itibaren başlanacak olan hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” taleplerinin UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlandığını, 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildiğini, bu kapsamda belirtilen koşullara uyanlara "Mirasçılık Belgesi Verilmesi" ve "Mirasçılık Belgesinin İptali" kararları bu uygulama üzerinden artık görüntülenebileceği belirtildi.