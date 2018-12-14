Düzce'de yangın! Üç çocuk yanarak can verdi

Düzce'de sabah saatlerinde bir evde çıkan yangın sonucu üç çocuk hayatını kaybetti.

Güncellenme 14 Aralık 2018 09:38

Düzce Yığılca’daki Hoşafoğlu köyünde meydana gelen yangında, üç çocuk yanarak hayatını kaybetti.

Üç çocuk yanarak can verdi

Sabah saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde çıkan yangın Muhammed Korkmaz'a ait evde meydana geldi. Kısa sürede tüm ev alevler içinde kalırken, baba Muhammed Korkmaz’ın evdeki üç çocuğunu kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı.

Baba evin camından atladı

Evin camından atlayan atlayan ve kendisini kurtaran babanın tüm vücudundan yanıklar oluştu. Evden çıkamayan 12 yaşındaki Medine Korkmaz, 12 yaşındaki Emirhan Sadi Korkmaz ve 8 yaşındaki Umut Eren Korkmaz yanarak can verdi.

İtfaiye yangını söndürdü

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi üzerine 3 çocuğun cesedi evde sağlık ekipleri yardımı ile çıkarıldı.

Çocukların cansız bedenleri Yığılca Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.