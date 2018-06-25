Düz bir karına sahip olmak isteyenler dikkat!

Karın bölgesinde bulunan yağlardan kurtulmak için uzmanlar belli tüyolar verdi.

Güncellenme 25 Haziran 2018 17:19

Özel günlerin ve yaz aylarının da girmesiyle birlikte aç kalmak için tüm yollar denenmeye başlandı. Ancak bu şekilde yapılan şok diyetler ne yazık ki pek bir fayda sağlayamamaktadır bununla birlikte bir de kalça ve basen gibi sorunlarda kendini göstermektedir. Uzmanlar göbek yağlarından kurtulup, abur cubur alışkanlıkları ve tatlı krizleriyle nasıl mücadele edileceğini sizler için yazdı.