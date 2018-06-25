Düz bir karına sahip olmak isteyenler dikkat!
Karın bölgesinde bulunan yağlardan kurtulmak için uzmanlar belli tüyolar verdi.
Özel günlerin ve yaz aylarının da girmesiyle birlikte aç kalmak için tüm yollar denenmeye başlandı. Ancak bu şekilde yapılan şok diyetler ne yazık ki pek bir fayda sağlayamamaktadır bununla birlikte bir de kalça ve basen gibi sorunlarda kendini göstermektedir. Uzmanlar göbek yağlarından kurtulup, abur cubur alışkanlıkları ve tatlı krizleriyle nasıl mücadele edileceğini sizler için yazdı.
- Vücudunuzda sizi rahatsız eden bel, basen ve kalça yağlarından kurtulmak için bedeninizi güçlendirmeniz gerekmektedir.
- Sabahları işe giderken uzun bir yolculuk yapıyorsanız 5 dk erken inip yürümeyi tercih edebilirsiniz böylece kahvaltının sindirimini de hızlandırmış olursunuz.
- Öğle yemeklerini genellikle tam doyana kadar sağlıklı besinler tercih ederek yapın ve en geç 15:00’da tamamlamış olun.
- Akşam ise acıkmadan bir şey yemeyin.
- Akşam saatlerinde yapacağınız hareketler metabolizmanızın hızlanmasına ve çalışmasına yardımcı olacaktır.
- Yine metabolizmanızı hızlandırmak adına suya bol miktarda yer verin.
- Düzenli uyku uyumaya özen gösterin.
- Haftada bir gün kendiniz brunch yaparak ödüllendirin ve sadece akşam saatlerinde bir yemek yiyerek günü iki öğünle bitirin.
- Akşam bir davete gidip alkol alacaksınız yanında hafif ızgara ve peynir tabağı tercih edin. Ertesi gün ise erken saatlerde kahvaltı yapmayı ihmal etmeyin.
- Bedeninize ve kendinize önem vermeyi ihmal etmeyin.