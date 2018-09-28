Düşes Meghan Markle'dan İngiltere'de tartışma yaratan hareket!

İngiliz kraliyetinin yeni gelinin Düşes Meghan, indiği aracının kapısını kendisi kapatınca tepki çekti.

Güncellenme 28 Eylül 2018 12:49

Kraliyet Sanat Akademisi’ndeki sergi açılışına giden Düşes Meghan, indiği aracın kapısı kendi kapatınca “acemi soylu” eleştirilerine maruz kaldı. Bu olay sonrası Meghan’ın asilzadeliğe yeterli olup olmadığı ülkede milli mesele haline geldi. Düşes Meghan, Kraliyet ailesine uyumsuzluğu ile sıkça gündeme gelmekte.

Gösterişten uzak

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yeni gelini Düşes Meghan, saray kurallarına aykırı davranırken yaşan tarzı ve giyinişi ile de hayli dikkat çekiyor. Hayranlarıyla iç içe olmayı terci eden Düşes Meghan, değerli eşyalardan ve pahalı takılardan uzak duruyor.

Halkın takdirini kazanıyor

Eşi Prens Harry ile kameraların önünde yakın temas kurmaktan çekinmeyen Meghan, mütevazı bir saraylı olarak halkın takdirini topluyor.

Monarşi destekçilerinin tepkisini çekiyor

Öte yandan, kendisini bir soylu gibi davranmamakla suçlayan monarşi destekçilerinin de tepkisini çekiyor.

Otomobilinin kapısını kendi kapattı

Önceki gün tek başına ilk resmi görevini üstlenen Meghan, indiği otomobilin kapısını kendisi kapatınca ülke medyasının manşetlerine oturdu.

Görgü kurallarına aykırı bir hareket

Çünkü bir protokol kuralını daha çiğnemişti. Soyluların otomobil kapılarını açması veya kapatması görgü kurallarına aykırıydı.

Asilzadelik eğitimi almaya başlamıştı

Meghan, evlendikten sonra hızlandırılmış asilzadelik eğitimi almaya başlamıştı. Bazı eleştirmenler ise, ‘soyluluğun kapı kapatmakla ölçülemeyeceğini’ söyleyerek Meghan’ı savundu.