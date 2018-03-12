Düşen uçaktan yeni görüntülere ulaşıldı!

Başaran Holding'e ait düşen özel uçağın, arama kurtarma çalışmalarından yeni görüntüler paylaşıldı.

Güncellenme 12 Mart 2018 12:22

BAE'den Türkiye'ye gelmek için havalanan Başaran Holding'e ait özel bir uçak İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde dün akşam saatlerinde düşmüştü. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cesedi ise tepspit edildi.

İran Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, uçağın düşmesinin ardından arama kurtarma ekiplerinin olay yerine 03.00'te ulaştığını, dağcılardan oluşan timin 8 cesedi teşhis ettiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada ise, "İran'da 11 Mart 2018 tarihinde düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca bir uçak görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bir 1 cesedin kayıp olduğunu belirten Zahiri, cesesin arandığını ve 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

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