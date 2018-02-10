Düşen İsrail jetinin ardından Rusya'dan ilk açıklama!

Suriye'nin İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürmesinin ardından hem İran'dan hem de Rusya'da açıklama geldi.

Güncellenme 10 Şubat 2018 16:31

Bu sabah, İran'a ait olan ve Suriye tarafından kontrol edilen İHA'yı hedef alan İsrail savaş uçağını düşürülmesine Rusya'dan ilk tepki geldi.

İHA'yı hedef alan jet vuruldu

İsrail askeri sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, Esed rejimine bağlı ordu güçleri kontrolü Suriye'de olan ve İran tarafından da yönetilen bir İHA'yı hedef alan İsrail F 16'sının vurulduğunu açıkladı. Yaşanan olaydan sonra iki pilotun İsrail'e düştükleri ve kurtarıldıkları açıklandı.

İki uçak düşürüldü iddiası

Suriye devlet televizyonu, hava savunma sisteminin birden fazla uçak vurduğunu iddia etmesi üzerine İsrail bu açıklamayı yalanlayarak sadece bir uçağın düşürüldüğünü belirtti.

Yeniş bir İsrail saldırısı iddiası

Yine devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Şam'da güçlü patlama sesleri olduğu bunun yeni bir İsrail saldırısı olabileceği belirtildi.

12 Suriye, 1 İran hedefi vuruldu

İsrail düşürülen uçağın ardından, Şam kırsalında yeni hava saldırıları gerçekleştirdi ve hava savunma sistemlerini devreye soktu. İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, hava savunma sistemi dahil 12 Suriye, 1 İran hedefinin vurulduğu belirtildi.

İran'dan İsrail'e cevap

İsrail'in İran'a ait olduğunu iddia ettiği İHA'ları düşürdüğünü açıklamasının ardında İran'dan cevap niteliğinde açıklama yapıldı. Bu iddiaların gülünç olduğunu söyleyen İran, Suriye'de sadece danışman rolünde bulunduklarını söyledi.

Rusya'dan itidal çağrısı

Rusya'dan yapılan açıklamada ise, Rusya'nın yaşanan saldırılardan dolayı ciddi bir şekilde kaygılı olduğu belirtildi. Her iki tarafada itidal çağrısında bulunan Moskova, taraflara tansiyonu düşürmeleri uyarısında bulundu.

Tüm ülkerin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri gerektiğini vurgulayan Rusya, Suriye'deki Rus askerlerinin can güvenliğini tehlikeye atan hareketlerin kabul edilemez olduğu belirtildi.