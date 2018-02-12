Düşen helikopterdeki pilotun son sözü ortaya çıktı

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopter pilotunun son sözü ortaya çıktı.

Güncellenme 12 Şubat 2018 09:11

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin saldırısına uğrayıp düşen ATAK helikopterle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, pilotların merkeze ilettiği son ses yangın ikazı oldu.

Kuyruk rotu zarar görmüş

Görüntülerde yangın belirtisi olmadığı gözlemlendiği için helikopterin içeriden alev aldığı ihtimali üzerinde duruldu. Uzmanlar yangının nedenini kuyruk rotu'na zarar veren arıza olabileceği gibi hafif silahlarla yapılan bir saldırı sonucu da olabileceği ihtimaline bağladı. Şehit Pilotlar Erdem Mut ile Mehmet İlker Kahraman'ın kullandığı helikopterin düşüş nedeni yapılan incelemeler sonucunda netleşecek.

Pilotun son sözü ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği şu günlerde Afrin'de görev yapan iki ATAK helikopterden biri düşmüştü. Helikopterde bulunan iki pilot ise Şehit olmuştu. Acı haberi ise ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Başbakan Yıldırım ise helikopterin düşüşü ile ilgili detaylı bilgileri basın mensuplarına aktarmıştı. TSK yaptığı açıklamada ise, helikopterin kırıma uğradığı belirtilirken olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğu konusunda net bir bilgi verilmemişti. ATAK'ın düşüş nedeni incelemeler sonucu belli olacak. Gelen bilgilere göre, pilotun son sözü yangın ikazı yönünde oldu.

İhtimaller üzerinde duruluyor

Öte yandan helikopterin düşüşünü değerlendiren uzmanlar, arıza, düşme, ya da düşürülme gibi her ihtimalin olabileceği bilgisini verdi. Uzmanlar, helikopterin ağır silah ve füze ile düşülme ihtimaline ihtimal vermezken hafif silahla düşürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Pilotun son sözünün yangın ikazı olması ise helikoptere bir saldırı olmadığı ihtimalini güçlendiriyor. Helikopterin bütünlüğünü koruması ve bir dış yangının görülmemesi, kuyruk rotu'nun zarar görebileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Yapılan açıklamalar çelişki değil ihtimal değerlendirmesi

Olayın asıl sebebinin ise kırım raporu sonucunda ortaya çıkacağını belirten uzmanlar, düşmenin nedenini henüz tam olarak ortaya koyabilmiş değiller. Şu an ihtimaller üzerinde durulurken, yapılan açıklamaların çelişki olarak görülmemesi gerektiği, olayın farklı olasılıklar içerdiğinin unutulmaması gerektiği vurgusu yapıldı.

Olay incelendikten sonra aydınlanacak

Yine uzmanlar yaptığı açıklamada, helikopterin düşmesine yönelik tüm olasılıkların ifade edildiğini, elde olan görüntülerin bahsi geçen ihtimallerin her birinin olabileceğini gösterdiğini, olayın incelenmesinde sonra aydınlığa kavuşacağını belirtti.