Düşen helikopterde kahraman pilotlar faciayı önlemiş

İstanbul'da yaşanan helikopter kazasının detaylarına ulaşıldı. Buna göre, pilotlar, son anda aldığı kararla sivil can kaybını önlemiş.

Güncellenme 26 Kasım 2018 16:58

İstanbul Sancaktepe’de dört askerin şehit olduğu helikopter kazası öncesinde pilotlar, yaptığı manevra ile sivil can kayıpların önüne geçmiş.

Kritik kararı, düşüş anında almışlar

Edilen bilgiye göre, havalanan helikopterin yükseklik kaybetmesi üzerine pilotlar, büyük bir facianın önüne geçecek kararı aldılar. Pilotlar, helikopteri son bir manevrayla en uygun nokta olarak gördükleri Sancaktepe Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki üç binanın arasında bulunan boşluğa yönlendirdi.

Sivil can kayıpların önüne geçtiler

Şehit olan askerlerin bu kararı, çok sayıda can kaybının yaşanmasına engel oldu. Helikopterin düştüğü yer ile etrafındaki binalar arasındaki mesafe ve bazı binalardaki küçük çaplı sayılabilecek hasarlar pilotların kahramanlığını gözler önüne serdi.

Kaza nedeni henüz belli değil

Kazada şehit olan askerlerin, uzun yıllardır pilotluk yaptıkları ve çok sayıda pilotu eğittikleri öğrenildi. Kaza nedeni, teknik incelemenin ardından belirlenecek.

Yaralı asker tedaviye alındı

Kazada ikisi subay, biri astsubay, biri uzman çavuş dört asker şehit oldu. Bir astsubay ise yaralandı. Yaralı askerin, kaza yerinden hemen alınarak hızla hastaneye ulaştırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Öte yandan güvenlik uzmanları, söz konusu kazanın UH-1 tipi helikopterlerin görev yılına bağlanmasının doğru olmadığını belirtiyor. Envanterde bulunan tüm hava araçlarının hem birlik hem de fabrika seviyesi bakımlarının uluslararası standartlarda yapıldığını aktaran uzmanlar, kazanın helikopter modelinin eski olmasına bağlanmasının yanlış olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, kazanın gerçek nedeninin teknik inceleme sonrasında belirlenebileceğine dikkati çekiyor.