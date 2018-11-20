Düşen eğitim uçağının enkazına ulaşıldı

Aydın’da havalanan ve bir süre sonra düşen eğitim uçağının enkazına Karacasu ilçesinde ulaşıldı.

Güncellenme 20 Kasım 2018 11:55

Aydın’da havalandıktan bir süre sonra düşen ve arama kurtarma çalışmaları Denizli’de yürütülen eğitim uçağının enkazına Aydın'ın Karacasu ilçesinde ulaşıldı.

Dün sabah erken saatlerde Çıldır Havalimanı’ndan kalkan ve bir süre sonra radardan çıkan uçak için yapılan arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. Buna göre uçağın Aydın'ın Karacasu ilçesinde düştüğü yer tespit edildi.

Bölgeye intikal eden ekipler uçağın enkazını bulurken, iki kişinin cansız bedenine de ulaşıldı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.