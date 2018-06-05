Duş başlığındaki o tehlike!

Klima hastalığı olarak bilinen ve klima yoluyla bulaşan bir hastalık olan lejyoner hastalığı üst solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır.

Güncellenme 05 Haziran 2018 01:32

Sıcak havalarda odanın sıcaklığını azaltarak daha rahat ve konforlu bir ortam hazırlamak için kullanılan klimalar aynı zamanda hava yolu ile bulaşan mikroorganizmalara da neden olabilmektedir. Lejyoner, klima hastalığı ve klima yoluyla bulaşan bir hastalık olup, zatürreye kadar varan ciddi üst solunum enfeksiyonlarına neden olabilmektedir.

Duş başlıkları bile tehlikeli

Klimaların hijyen ve temizliği iyi yapılmadığı takdirde lejyonella adı verilen bir bakteri türemektedir. Bu bakteri akarsu, nehir, sauna, göl, jakuzi, fıskiye, havuz ve duş başlığı gibi nemli ortamlarla birlikte klimalarda da üreyebilen bir bakteri türüdür ve solunum yoluyla bulaşmaktadır. Genel olarak gün içerisinde bir veya bir çok kez karşılaşılan bu bakterisi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde üst solunum yolu hastalığı olarak kendini göstermektedir doğru ve başarılı bir tedavi süreci olmadığında ise akciğere yerleşerek zatürreye kadar gidebilir. Bu durum kişiyi çok büyük sorunlarla baş başa kalmasına neden olur ve komaya sokabilir.

Belirtileri

Halsizlik

Ateş

Eklem ağrısı

Kronik kuru öksürük

Baş ağrısı

Balgam varmış hissi ve çıkarmada zorluk

Uyku hali

Nefes darlığı

Bilinçte bulanıklık

Bağışıklık sistemi düşük olanlar dikkat!

Nezle ve grip gibi üst solunum hastalıklarına neden olan klima hastalığı çok kısa sürede dikkat edilmediği takdirde alt solunum yollarına giderek akciğerde iltihaplanmalara da neden olabilmektedir. Hem hava yolu ile hem de şebeke suyu yoluyla bulaşabilen bu hastalık bağışıklık sistemi güçsüz olan kimseleri daha çok etkilemektedir. Nemli ortamların hijyeni yeteri kadar sağlanmadığı takdirde bu tür hastalıklar kendini gösterebilmektedir.

Kimler risk altında

Bebek ve çocuklar

Astım ve KOAH hastaları

50 yaş üstü kişiler

Kanser tedavisi görenler

Organ nakli olan hastalar

Uzun süreli kortizon kullanmış hastalar

Hastalıkta erken tanı konulduğu takdirde tedavisi başarılı olabilmektedir. Düzenli aralıklarla klimaların bakımlarının yapılması hastalığa tedbir açısından son derece önemlidir.