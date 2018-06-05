Duş başlığındaki o tehlike!
Klima hastalığı olarak bilinen ve klima yoluyla bulaşan bir hastalık olan lejyoner hastalığı üst solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır.
Sıcak havalarda odanın sıcaklığını azaltarak daha rahat ve konforlu bir ortam hazırlamak için kullanılan klimalar aynı zamanda hava yolu ile bulaşan mikroorganizmalara da neden olabilmektedir. Lejyoner, klima hastalığı ve klima yoluyla bulaşan bir hastalık olup, zatürreye kadar varan ciddi üst solunum enfeksiyonlarına neden olabilmektedir.
Duş başlıkları bile tehlikeli
Klimaların hijyen ve temizliği iyi yapılmadığı takdirde lejyonella adı verilen bir bakteri türemektedir. Bu bakteri akarsu, nehir, sauna, göl, jakuzi, fıskiye, havuz ve duş başlığı gibi nemli ortamlarla birlikte klimalarda da üreyebilen bir bakteri türüdür ve solunum yoluyla bulaşmaktadır. Genel olarak gün içerisinde bir veya bir çok kez karşılaşılan bu bakterisi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde üst solunum yolu hastalığı olarak kendini göstermektedir doğru ve başarılı bir tedavi süreci olmadığında ise akciğere yerleşerek zatürreye kadar gidebilir. Bu durum kişiyi çok büyük sorunlarla baş başa kalmasına neden olur ve komaya sokabilir.
Belirtileri
- Halsizlik
- Ateş
- Eklem ağrısı
- Kronik kuru öksürük
- Baş ağrısı
- Balgam varmış hissi ve çıkarmada zorluk
- Uyku hali
- Nefes darlığı
- Bilinçte bulanıklık
Bağışıklık sistemi düşük olanlar dikkat!
Nezle ve grip gibi üst solunum hastalıklarına neden olan klima hastalığı çok kısa sürede dikkat edilmediği takdirde alt solunum yollarına giderek akciğerde iltihaplanmalara da neden olabilmektedir. Hem hava yolu ile hem de şebeke suyu yoluyla bulaşabilen bu hastalık bağışıklık sistemi güçsüz olan kimseleri daha çok etkilemektedir. Nemli ortamların hijyeni yeteri kadar sağlanmadığı takdirde bu tür hastalıklar kendini gösterebilmektedir.
Kimler risk altında
- Bebek ve çocuklar
- Astım ve KOAH hastaları
- 50 yaş üstü kişiler
- Kanser tedavisi görenler
- Organ nakli olan hastalar
- Uzun süreli kortizon kullanmış hastalar
Hastalıkta erken tanı konulduğu takdirde tedavisi başarılı olabilmektedir. Düzenli aralıklarla klimaların bakımlarının yapılması hastalığa tedbir açısından son derece önemlidir.