Duruş bozukluğu sağlığımızı böyle tehdit ediyor!

Duruş bozukluğunun masa başı çalışanların sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 15:49

2014 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de bireylerin yaşadığı ilk 5 sağlık problemi arasında bel/boyun/sırt ağrısı, bel/boyun fıtığı ve kifoz gibi omurga hastalıkları %33 ile birinci sırada. Bu artışın en önemli nedeni ise omurganın 1 numaralı düşmanı olan duruş bozukluğu.

Sosyal hayattan uzaklaştırıyor

Özellikle masa başı çalışanların, insan anatomisi ile uyumlu olmayan sağlıksız koltuklarda öne, sağa veya sola doğru eğik oturması, omurgada eğrilik ile sonuçlanarak kifoz ve skolyoz gibi korkutucu omurga hastalıklarına neden oluyor. Bu hastalıklarla ilgili en sıkıntılı durum ise geceler boyu süren ağrılara katlanma mecburiyetinden ziyade öz güven eksikliğine yol açması. Öz güven eksikliğine yol açıyor çünkü düşük omuzlar ve kambur bir sırt, kişinin ruh haline yansıyarak sosyal hayattan uzaklaştırıyor.

Dik durmayı sağlayan bir ürün geliştirildi

Artık bir çok aktiviteyi oturarak gerçekleştirdiğimiz bu teknoloji çağında, insanların otururken sağlığını kaybetmemesi adına yenilikçi ürünler geliştiren Beddo, duruş bozukluğunun yarattığı olumsuzlukları fark ederek , dik durmayı destekleyen ve postür bozukluklarını önlemeye yardımcı olan Beddo Dik Duruş Aparatını geliştirdi.

Sürekli dik durulması gerektiğini hatırlatıyor

Masa başı çalışanlar arasında hızlı bir popülariteye sahip olan Beddo Dik Duruş Aparatını Beddo yetkilisi Can Yılmaz Bey'e konuyu sorduk. Can Yılmaz Bey geliştirdikleri yeni ürünün minimalist bir tasarıma sahip olduğunu, böylece basit ve pratik bir kullanım imkanı sunduğunu söyledi. İster kıyafetin altından ister kıyafetin üzerinden rahatça giyilebilen Beddo, omuzları hafif geriye doğru çekerek , kullanıcıya sürekli dik durması gerektiğini hiç rahatsız etmeden otomatik olarak hatırlatıyor.

Sağlığını düşünenlerin edinmesi gereken bir ürün

Beddo ile dik durarak, duruş bozukluklarından kaçınmak başta kifoz ve skolyoz gibi omurga hastalıkları olmak üzere boyun , sırt ve bel ağrılarını da önlemeye yardımcı oluyor. Prof Dr Fahri Ökten'nin engin tecrübesinden faydalanarak tasarlanan Beddo Dik Duruş Aparatı, duruş bozukluğundan şikayet eden herkesin bir göz atması gereken yararlı bir ürün.