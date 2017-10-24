Dursun Özbek'ten tartışmalı koreografi hakkında açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinde tribünde çılan ve FETö ile bağdaştırılan koreografi hakkında konuştu.

Güncellenme 24 Ekim 2017 13:00

Başkan Dursun Özbek, A Spor'da futbol gündemine ilişkin konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

0-0 biten Fenerbahçe derbisiyle ilgili Cüneyt Çakır'ın yönetimini de eleştiren Özbek, özellikle tartışma yaratan tribün koreografisiyle ilgili şunları söyledi:

"Bizim bünyemiz böyle bir şeyi kabul etmez"

"Galatasaray camiasından terörist çıkıyor' gibi bir tartışmayı kabul etmiyorum. Hiçkimse bu yakıştırmayı yapmasın. FETÖ eli kanlı bir terör örgütüdür. Maalesef bir takım yerlere sızmıştır. Galatasaray da gerekli temizliği yapmıştır. Bizim toprağımız bunu kabul etmez. Benim taraftarım ve camiam 15 Temmuz sonrası duruşunu sergilemiştir. Kimse bunu farklı boyutlara getirip, Galatasaray'a zarar vermeye kalkmasın. Biz 500 senedir bu devlete hizmet eden bir kurumun takımıyız. Böyle bir kuruma böyle bir yakıştırma olmaz. Bizim bünyemiz böyle bir şeyi kabul etmez. Bu polemiğin büyümemesi lazım. Müfettiş bunu sorgulasın, çünkü bu sorgulama polemiklerin de önünü keser. Vatanına, devletine biat etmiş bir kurumuz biz. Gerçeklerin ortaya çıkması, Galatasaray'ın duruşunun gözükmesi gerekiyor bu sorgulamayla. "