Dursun Özbek Arda Turan tartışmalarına noktayı koydu

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek gündem dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arda Turan transferiyle ilgili tartışmalara da son noktayı koydu.

Güncellenme 15 Ağustos 2017 14:25

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair soruları yanıtladı. Arda Turan'la ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak uzun süredir Galatasaray'a hizmet etmiş futbol takımı geçen sezon sonu itibariyle bazı bölgelerin yenilenmesi, takıma yenii heyecan getirecek eksikler tespit edildi. Bu manada scout ekibi, hocamızla yaptığımız toplantılarnda bu eksikleri gidermek için harekete geçtik.

Hala eksik noktalar var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparken bunun bir bütçe işi olduğunu söyleyeyim. Bütçeye bağlı olarak transfer yapıyoruz. Daha ne kadar oyuncu gidebilir, bonservis gelir bunun hesabı içindeyiz. Ona göre gelecek oyuncuların tespitini yapacağız.

"Arda Galatsaaray'ın yetiştirdiği herkesin iftihar ettiği bir futbolcumuz. kendisi çok iyi bir Galatasarayl. Türkiye'de oyunamak isterse geleceği yer Galatasaray. Galatasaray yönetimi böyle bir buluşmadan memnun olacaktır. Transfer çok kolay bir olay değildir. İradelerin oluşması lazım. Amacımız en iyi takımı kurmak. Transferler hakkında çok spesifik bitmeden bazı detaylar vermek doğru olmaz. Çalışmalarımızın devam ettiğini belirtmek istiyorum."

"Riva'dan gelen para Şubat ayında geldi, adresini de buldu. Bankalara olan borçlarımız ödendi. Daha sonra da Riva'dan para gelmedi."

"Bir futbolcunun bir senelik maliyeti 3 milyon euro'ysa 5 yıl kalıyorsa, 15 milyon euro diyor, primini de koyuyor, 20 milyon diyor. Gelen futbolcuyla çarpıyor. 100 milyon diyor. Algı yaratmaya çalışıyorlar. Ya siz hesap kitap bilmiyorsunuz veya yaptığımız açıklamaları dinlemiyorsunuz." CNN Türk