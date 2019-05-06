Dur ihtarına uymayan sürücü bir polisi şehit etti!

Ankara’da dur ihtarına uymayan bir sürücü polis uygulama noktasına dalarak bir polisi şehit etti.

Güncellenme 06 Mayıs 2019 12:35

Ankara’da dur ihtarına uymayan sürücü polis uygulama noktasına daldı. 1 polis memuru tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Havada takla atan polis memuru ağır yaralandı

Uygulama noktasına dalan araç görevi başında bulunan polis memuru Mevlüt Metin'e (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan polis memuru ağır yaralandı.

Polis memuru şehit oldu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan polis memurunu Pursaklar Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru şehit oldu. Yakalanan sürücü ise kimlik tespiti için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, sonrasında Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.