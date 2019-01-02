Dünyayı ve Türkiye'yi 2019'da neler bekliyor?

Abdurahman Dilipak, Türkiye'nin ve dünyanın 2019 ve sonrasında tarihi dönüşümler yaşayacağını söyledi.

Güncellenme 02 Ocak 2019 10:52

Akit yazarı Abdurahman Dilipak, 2019 yılının tarihin kavşak noktalarından biri olacağını iddia etti. Dilipak, “Humonoid’ler geliyor, Siborglar (sibernetik organizmalar) aramızda dolaşmaya başladı" diyerek ilginç çıkarımlar yaptı.

“Bu kişilerden kurtulmak gerekli”

Bu sene ve sonrasının bazı sürprizler vaat ettiğini belirten Dilipak, yeni dünyada saygın bir yere sahip olmak için torpilci, rüşvetçi, zalim ve ahlaksızlardan bir an önce kurtulunması gerektiğini belirtti.

“Dünya nüfusu yeniden şekillenecek”

Dilipak, 2019 tarihin kavşak noktalarından biri olacağını, 2025 sonrasında tarihin en büyük dönüşümlerinden birinin yaşanacağını, dünya nüfusunun yeniden şekilleneceğini ileri sürdü.

“Bu büyük değişime ne kadar hazırız?”

Dilipak; “Para, piyasa, ekonomi, toplumsal hayat, devlet, yerel yönetimler, ordu, istihbarat, hukuk her şey yeniden yapılanacak. Din, ahlak algısı, okul, sağlık, aklınıza gelen her şey. Sahi biz bu büyük değişime ne kadar hazırız?” sorusunu sordu.

Türkiye yeterli altyapıya sahip mi?

Bu büyük değişim için Türkiye’nin bir altyapıya sahip olmadığını vurgulayan Dilipak, bu anlamda dini, felsefi ve ilmi anlamda bir hazırlığın olmadığını, bunun eksikliğinin henüz farkında olunmadığını söyledi.

Beyin hakkında şok iddialar

Dilipak; avatar teknolojisi ile kopyalanma imkanının sağlanacağını, hayvanlarla konuşubileceğini, beynin kopyalanabileceğini, beyinden bazı dataların silinebileceğini, bazı dataların da yüklenebileceğini, beyne komut verileceğini böylece yeni bir böbrek, ya da diş üretiminin sağlanabileceğini ifade etti.