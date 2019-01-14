Dünyayı sarsacak haber! ABD, İran'a saldırı planladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin geçen yıl Pentagon'dan İran'a yönelik saldırı planı talebinde bulunduğu iddia edildi.

Güncellenme 14 Ocak 2019 09:48

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin geçen yıl İran'a yönelik bir saldırı için ABD Savunma Bakanlığından savaş planı talebinde bulunduğu iddia edildi.

Bolton önderliğinde toplantı

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, eylül ayında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırı sonrasında Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un idaresindeki Ulusal Güvenlik Konseyi'nin İran'ı vurma konusunu masaya yatırdığı, Pentagon'dan da bu konuda askeri seçenek talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Pentagon’u endişelendirdi

Konseyin talebinin, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığını endişelendirdiği belirtilen haberde, eski Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Mira Ricardel'in Amerikan elçiliğine yönelik saldırıyı "savaş ilanı" olarak nitelendirdiğini, ABD'nin buna uygun adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Trump bu planın neresinde?

Pentagon'un, Konseyin talebine yanıt verip İran'a yönelik saldırı planlarını gönderdiğine dikkat çekilen haberde, Beyaz Saray'ın bu konuda atılacak bir adımın üzerinde çalışıp çalışmadığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda bilgi sahibi olup olmadığının bilinmediği belirtildi.

Eş zamanlı saldırı iddiası

Pentagon bu konuda açıklama yapmaktan kaçınırken Wall Street Journal Gazetesi, Konseyin, Irak ve Suriye'de eş zamanlı saldırı düzenlemek için bazı askeri planları istediğini iddia etti.